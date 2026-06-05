Una giovane di 22 anni è stata picchiata, costretta ad abortire e indotta a un matrimonio forzato. I genitori sono stati condannati per maltrattamenti e coercizione. L’incidente si è verificato nella bassa reggiana e ha richiamato alla memoria casi passati nella zona. La vicenda si è conclusa con una sentenza di condanna per i genitori coinvolti.

Reggio Emilia, 5 giugno 2026 – Una vicenda, quella verificatasi sempre nella bassa reggiana, che riporta alla memoria i fantasmi di Novellara e la tragica sorte di Saman Abbas, ma che questa volta racconta un epilogo fortunatamente opposto. Grazie al ritrovato coraggio di una ventiduenne pakistana di ribellarsi ai propri genitori e alla tempestiva attivazione del "Codice Rosso" da parte della Procura di Reggio Emilia, si è potuta scrivere una diversa parola fine: non un dramma irreparabile, ma una sentenza di condanna. I genitori della ragazza sono stati infatti condannati in primo grado a due anni e 15 giorni di reclusione per anni di maltrattamenti e tentata induzione al matrimonio forzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiata, costretta ad abortire e indotta al matrimonio forzato: l’incubo di una 22enne, genitori condannati

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