A Cosenza, si è svolto il concerto “Il cielo è sempre più blu” organizzato da Rai Radio2. Durante l’evento, sono stati presentati i bilanci di fine stagione e sono state annunciate nuove iniziative. La manifestazione ha coinvolto pubblico e artisti, con esibizioni musicali e interventi legati alle attività radiofoniche. La serata si è conclusa con un’anticipazione delle prossime programmazioni radiofoniche.

COSENZA – Musica, bilanci di fine stagione e nuove prospettive. Rai Radio2 apre le porte ai compagni di un’intera stagione, ai giornalisti dello spettacolo di giornali, agenzie e web per festeggiare tutti insieme la fine del ciclo invernale e per lanciare gli appuntamenti della nuova stagione estiva. A partire da un grandissimo appuntamento, a Cosenza, il 12 giugno, il concerto organizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e Rai Com. A un anno circa dall’ingresso del direttore Giovanni Alibrandi in via Asiago è possibile disegnare un primo bilancio del lavoro portato avanti con l’obiettivo di “innovare, crescere e consolidare l’identità di Rai Radio 2”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Lopinionista.it - Radio2, a Cosenza il concerto “Il cielo è sempre più blu”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, a Parigi il cielo è sempre più blu, epico Flavio Cobolli: si impone su Auger Aliassime e vola in semifinaleFlavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassime in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, e si è qualificato per le semifinali di Parigi.

La Luna Blu illumina il cielo del 31 maggio, il fenomeno astronomico più atteso dell’anno: da dove vederlaIl 31 maggio 2026, il cielo si è illuminato con la Luna Blu, un fenomeno raro che si verifica quando due lune piene si verificano nello stesso mese.

Temi più discussi: Cosenza capitale di Radio2: il 12 giugno grande concerto in città dedicato a Rino Gaetano; Rai Radio2 porta a Cosenza Il cielo è sempre più blu: concerto il 12 giugno con Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Gabry Ponte e...; Rai Radio 2 porta il grande show in Calabria: a Cosenza il concerto-evento Il cielo è sempre più blu; Radio 2 Rai: una stagione di successi e concerto a Cosenza -.

Il 12 giugno a Cosenza debutta #Radio2Live – Il cielo è sempre più blu, primo concerto di #Rai #Radio2: conducono #EmaStokholma e #GinoCastaldo. Evento dedicato a Rino Gaetano, in onda il 20 luglio su #Rai2. Guest star #SerenaAutieri, in forse un vide x.com

Radio2, a Cosenza il concerto Il cielo è sempre più bluCOSENZA - Musica, bilanci di fine stagione e nuove prospettive. Rai Radio2 apre le porte ai compagni di un'intera stagione, ai giornalisti dello ... lopinionista.it

Rai Radio2 porta a Cosenza Il cielo è sempre più blu: concerto il 12 giugno con Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Gabry Ponte e tanti altriMusica, bilanci di fine stagione e nuovi appuntamenti estivi. Rai Radio2 chiude il ciclo invernale e guarda alla nuova stagione con un grande evento live: il 12 giugno, a Cosenza, in piazza ... ilmessaggero.it