Roland Garros a Parigi il cielo è sempre più blu epico Flavio Cobolli | si impone su Auger Aliassime e vola in semifinale
Flavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassime in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, e si è qualificato per le semifinali di Parigi. La partita si è conclusa sul campo del Bois de Boulogne, con Cobolli che ha conquistato una vittoria storica.
A Parigi il cielo è sempre più blu: il sogno italiano tinge di tricolore i campi del Bois de Boulogne con Flavio Cobolli autore di storica impresa: si impone sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio finale di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. E ora giocherà contro il vincente del derby italiano di stasera tra Berrettini e Arnaldi. Roland Garros, Cobolli da sogno. Eppure, alla vigilia del Roland Garros, con l’ eliminazione prematura di Jannik Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti, in pochi avrebbero scommesso sull’ennesimo Slam da protagonisti per i colori azzurri. Eppure, la terra rossa di Parigi si è trasformata nel palcoscenico di un’impresa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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