La Luna Blu illumina il cielo del 31 maggio il fenomeno astronomico più atteso dell'anno | da dove vederla
Il 31 maggio 2026, il cielo si è illuminato con la Luna Blu, un fenomeno raro che si verifica quando due lune piene si verificano nello stesso mese. In Italia, i punti migliori per vederla sono le colline toscane e le Dolomiti. La luna ha brillato in modo intenso e visibile anche da zone meno elevate, offrendo uno spettacolo luminoso e suggestivo.
Questa sera, 31 maggio 2026, il cielo sarà illuminato dalla rara Luna Blu, il fenomeno che si verifica quando due lune piene cadono nello stesso mese: dalle colline toscane alle Dolomiti, ecco i luoghi migliori in Italia per ammirarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Luna piena blu, il 31 maggio 2026 sarà visibile una mini Luna: dove vederla e a che ora in ItaliaIl 31 maggio 2026 si potrà osservare una Luna piena blu, nota anche come “mini Luna”, visibile in Italia.
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