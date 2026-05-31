La Luna Blu illumina il cielo del 31 maggio il fenomeno astronomico più atteso dell'anno | da dove vederla

Il 31 maggio 2026, il cielo si è illuminato con la Luna Blu, un fenomeno raro che si verifica quando due lune piene si verificano nello stesso mese. In Italia, i punti migliori per vederla sono le colline toscane e le Dolomiti. La luna ha brillato in modo intenso e visibile anche da zone meno elevate, offrendo uno spettacolo luminoso e suggestivo.

Questa sera, 31 maggio 2026, il cielo sarà illuminato dalla rara Luna Blu, il fenomeno che si verifica quando due lune piene cadono nello stesso mese: dalle colline toscane alle Dolomiti, ecco i luoghi migliori in Italia per ammirarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Luna Piena Blu del 31 maggio 2026 è una mini Luna: a che ora vederla e come osservarla dall’ItaliaIl 31 maggio 2026 si osserverà una Luna Piena Blu, definita anche mini Luna o microluna.

Luna piena blu, il 31 maggio 2026 sarà visibile una mini Luna: dove vederla e a che ora in ItaliaIl 31 maggio 2026 si potrà osservare una Luna piena blu, nota anche come “mini Luna”, visibile in Italia.

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Stanotte arriva la Luna Blu in Sagittario, ecco perché si chiama così e che effetti porta con sé: È come un centauro che scaglia le frecceIl 31 maggio arriva la Luna Blu in Sagittario: un evento raro che capita ogni due anni e mezzo. Cosa dice l'astrologia? ilfattoquotidiano.it