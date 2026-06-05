Radio 24 | Capponi Carone Roncone Zafesova ospiti ad Amici e nemici

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, Radio 24 trasmette una nuova puntata di “Amici e nemici” con ospiti come Capponi, Carone, Roncone e Zafesova. La trasmissione si concentra su temi di attualità e analisi di notizie recenti, con interventi di esperti e commentatori. La puntata sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming. Gli ascoltatori potranno interagire attraverso i social e le telefonate in diretta.