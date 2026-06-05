Radio 24 | Capponi Carone Roncone Zafesova ospiti ad Amici e nemici

Da ilsole24ore.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno, Radio 24 trasmette una nuova puntata di “Amici e nemici” con ospiti come Capponi, Carone, Roncone e Zafesova. La trasmissione si concentra su temi di attualità e analisi di notizie recenti, con interventi di esperti e commentatori. La puntata sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming. Gli ascoltatori potranno interagire attraverso i social e le telefonate in diretta.

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Sabato 6 giugno, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Francesco Capponi (ingegnere informatico e fondatore di LeadTheFuture Mentorship, ente no profit dedicato al supporto alla crescita di studenti STEM italiani), Martina Carone (analista YouTrend e manager YouTrend Strategies, docente di analisi dei media all’Università di Padova), Fabrizio Roncone (inviato speciale del Corriere della Sera), Anna Zafesova (giornalista, scrittrice e traduttrice esperta di Russia e mondo post-sovietico, firma del quotidiano La Stampa). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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