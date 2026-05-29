Sabato 30 maggio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Luca Bizzarri (attore, comico, scrittore e autore e conduttore televisivo, scrive e conduce il podcast di Chora media “Non hanno un amico” e la copertina del programma di La7 “DiMartedì” insieme a Paolo Kessisoglu), Roberta Cavaglià (giornalista freelance e consulente in comunicazione, autrice della newsletter “Ibérica” e del libro “La Spagna è diversa”, People 2026), Marco Damilano (editorialista del quotidiano Domani, conduce ‘Il cavallo e la torre’ su Rai3), Lorenzo Pregliasco (tra le altre cose fondatore e direttore responsabile di Youtrend). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Radio 24: Bizzarri, Cavaglià, Damilano, Pregliasco ospiti ad Amici e nemici

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