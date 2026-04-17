Radio 24 | Calenda Carone De Pascale Giordano ospiti ad Amici e nemici

Sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 10, Radio 24 trasmetterà una nuova puntata di Amici e nemici, condotta da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Tra gli ospiti ci saranno rappresentanti di diversi schieramenti politici, tra cui un esponente di Italia Viva, un membro di Azione, un politico di centrosinistra e un esponente di centrosinistra. La trasmissione si concentrerà su temi politici attuali e sulle posizioni delle diverse forze.

Sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Carlo Calenda (Senatore e Segretario di Azione), Martina Carone (analista YouTrend e manager Youtrend Strategies, docente di analisi dei media all’Università di Padova), Sara De Pascale (Vicedirettrice editoriale ArteSettimaMag), Mario Giordano (giornalista, scrittore, conduttore del programma Fuori dal coro su Rete4, editorialista del quotidiano La Verità ). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8.45 sarà ospite del programma Mario Giordano. Con lui i conduttori affronteranno l’attualità interna e l’economia a partire dal suo ultimo libro intitolato I re di denari (Rizzoli, 2026).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Radio 24: Calenda, Carone, De Pascale, Giordano ospiti ad Amici e nemici Notizie correlate Leggi anche: Radio 24: Belmondo, Carfagna, Carone, Cartabia ospiti ad Amici e nemici Leggi anche: Radio 24: Bentivoglio, Bindi, Carone, Gaggi e Gullo ospiti ad «Amici e nemici»