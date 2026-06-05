A Radicondoli è stato annunciato un nuovo contributo destinato ai giovani fino a 18 anni, destinato a sostenere le attività sportive. La misura fa parte di un pacchetto di iniziative volte a rafforzare il welfare locale. Nel frattempo, le autorità continuano a promuovere strategie per incrementare il numero di residenti nel territorio, che già lo scorso anno ha visto un aumento di abitanti.

A Radicondoli il welfare non si ferma mai. Anzi, corre più veloce che mai. Dopo l’aumento dei residenti lo scorso anno si cerca di aumentarli anche quest’anno. Un nuovo tassello di una strategia che continua ad attirare residenti, famiglie e imprese, trasformando un piccolo comune delle Colline Metallifere in un laboratorio di innovazione sociale sempre più osservato anche oltre i confini della Toscana. Tornano i bandi e i contributi per università, acquisto casa, copertura spese energetiche e non solo, di WivoaRadicondoli. Sono stati confermati anche per bandi legati alle famiglie, per la scuola, e la pendolarità che saranno pubblicati a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radicondoli non si ferma! Arriva il contributo ‘sport’ per i ragazzi fino a 18 anni

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