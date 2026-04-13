Voucher sport al via le domande | attività gratuite per ragazzi dai 6 ai 18 anni
Da oggi, 13 aprile, fino al 13 maggio, i residenti nel Lazio tra i 6 e i 18 anni con un Isee massimo di 50.000 euro possono presentare domanda per ricevere un voucher di 500 euro. Il voucher permette di praticare sport gratuitamente presso cinque strutture sportive diverse. La misura riguarda le famiglie che rientrano nei requisiti economici stabiliti e mira a sostenere l’attività sportiva dei giovani nella regione.
Da oggi, lunedì 13 aprile, fino al prossimo 13 maggio, tutti i residenti del Lazio, dai 6 ai 18 anni, le cui famiglie hanno un Isee che non supera i 50mila euro, potranno presentare domanda per ricevere un voucher di 500 euro e scegliere dove fare sport tra i 5.454 corsi di diverse discipline.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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