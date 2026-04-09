Arriva a Genova Sport Senza Confini il progetto di sport inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità

Sabato 11 e domenica 12 aprile a Genova si svolgerà “Sport Senza Confini”, un progetto di sport inclusivo dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. Il percorso, organizzato dalla FISPES con il supporto di vari enti, è rivolto a giovani atleti sotto i 14 anni con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve. L’evento è itinerante e mira a promuovere la partecipazione sportiva tra i giovani con diverse esigenze.

Sabato 11 e domenica 12 aprile sbarca a Genova il progetto “Sport Senza Confini”, percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve organizzato dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) con il supporto di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sport inclusivo e attività per persone con disabilità: il coach Di Lallo nominato promotore istituzionale del Comune di ChietiL'incarico, a titolo gratuito, è stato conferito come riconoscimento del suo impegno costante nello sviluppo dello sport a vantaggio di tutti Gigi Di... ACI Sport TV senza confini: il 2026 sempre più internazionale con tante competizioni in direttaDopo il primo assaggio con il TCR Europe al Mugello, la stagione entra nel vivo con un calendario che promette spettacolo senza sosta. Sport Senza Confini, al via la rassegna: tornei di calcio giovanile nel weekend di PasquaLa nuova stagione nell'ambito della Comunità Europea dello Sport: ad Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro e Giulianova dal 3 al 6 aprile ... ekuonews.it Sport senza confini continua a crescere: al via la terza edizione dedicata ai piccoli con disabilitàDopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES, con il sostegno della Fondazione Conad ETS e di ... ilmessaggero.it