Fiorentino a Radda Un dialogo tra borgo paesaggio e opere
Un artista toscano ha dipinto un itinerario espositivo diffuso nel borgo, con il suo caratteristico blu ultramarino. Le sue opere si trovano tra vicoli, piazze e spazi pubblici, creando un dialogo tra il paesaggio locale, la tradizione figurativa e il mito mediterraneo. La mostra all'aperto coinvolge il paesaggio urbano e il patrimonio artistico del paese, rendendo visibile un collegamento tra arte e ambiente.
di Olga Mugnaini Il suo inconfondibile blu ultramarino si diffonde tra vicoli, piazze e spazi del paese, costruendo un itinerario espositivo diffuso che mette in dialogo mito mediterraneo, tradizione figurativa e paesaggio toscano. È nel borgo medievale di Radda che l’artista siciliano Sergio Fiorentino (Catania, 1973), ha portato la sua cifra pittorica fatta di tonalità intense e stratificate, in cui il blu ultramarino dialoga con una costellazione di figure, volti e presenze sospese, trasformando il luogo in un paesaggio sospeso tra mito e realtà. Santi, apparizioni e frammenti umani emergono dalle facciate del borgo in un continuo equilibrio tra memoria, spiritualità e visione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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