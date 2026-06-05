Un artista toscano ha dipinto un itinerario espositivo diffuso nel borgo, con il suo caratteristico blu ultramarino. Le sue opere si trovano tra vicoli, piazze e spazi pubblici, creando un dialogo tra il paesaggio locale, la tradizione figurativa e il mito mediterraneo. La mostra all'aperto coinvolge il paesaggio urbano e il patrimonio artistico del paese, rendendo visibile un collegamento tra arte e ambiente.

di Olga Mugnaini Il suo inconfondibile blu ultramarino si diffonde tra vicoli, piazze e spazi del paese, costruendo un itinerario espositivo diffuso che mette in dialogo mito mediterraneo, tradizione figurativa e paesaggio toscano. È nel borgo medievale di Radda che l’artista siciliano Sergio Fiorentino (Catania, 1973), ha portato la sua cifra pittorica fatta di tonalità intense e stratificate, in cui il blu ultramarino dialoga con una costellazione di figure, volti e presenze sospese, trasformando il luogo in un paesaggio sospeso tra mito e realtà. Santi, apparizioni e frammenti umani emergono dalle facciate del borgo in un continuo equilibrio tra memoria, spiritualità e visione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiorentino a Radda. Un dialogo tra borgo paesaggio e opere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Sergio Fiorentino protagonista nel borgo di Radda in ChiantiDal 6 giugno al 20 settembre 2026, il borgo di Radda in Chianti ospita una mostra dedicata alle opere di Sergio Fiorentino, pittore e scultore.

A Radda in Chianti la 29° edizione di "Radda nel bicchiere"Sabato 23 maggio 2026 si svolge a Radda in Chianti la 29ª edizione di “Radda nel Bicchiere”.

Temi più discussi: Sergio Fiorentino protagonista nel borgo di Radda in Chianti; Fiorentino a Radda. Un dialogo tra borgo paesaggio e opere; Mangiare nel Chianti spendendo poco: il posto frequentato dalla gente locale dove lo scottadito costa 14 euro; Installation Day 1 – 180526 © Michel Blossier pour Radda Arte-144 copia.

Fiorentino a Radda. Un dialogo tra borgo, paesaggio e operedi Olga Mugnaini Il suo inconfondibile blu ultramarino si diffonde tra vicoli, piazze e spazi del paese, costruendo un itinerario ... msn.com

Sergio Fiorentino protagonista nel borgo di Radda in ChiantiLe sue si inseriscono tra vicoli, piazze e spazi del paese, costruendo un itinerario espositivo diffuso che mette in dialogo mito mediterraneo, tradizione figurativa e paesaggio toscano ... adnkronos.com