Raccordo Perugia-Bettolle parte un nuovo cantiere | la mappa dei lavori e le modifiche al traffico
È stato avviato un nuovo cantiere sul raccordo Perugia-Bettolle. I lavori interessano la galleria Madonna Alta, tra gli svincoli di San Faustino e Madonna Alta. Questa operazione si aggiunge a quelli già in corso nella galleria Pallotta. L'Anas ha comunicato le modifiche temporanee alla viabilità e la mappa dei lavori, prevedendo deviazioni e restrizioni lungo il tratto interessato.
Nuovi cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle. Anas annuncia l'avvio dei lavori nella galleria Madonna Alta, tra gli svincoli di San Faustino e Madonna Alta, che si aggiungono a quelli in corso nella galleria Pallotta. Il cantiereL’intervento nella galleria Madonna Alta, per un investimento di 23. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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