Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle caos e traffico
Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, si sono verificati due incidenti lungo il raccordo Perugia-Bettolle. All'altezza di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, un'auto si è ribaltata. Alla guida del veicolo c'era una donna, che non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale. Il traffico sulla zona è andato in tilt a causa dell'evento.
Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle.All'altezza di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, un'auto si è ribaltata: alla guida del mezzo una donna che non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata trasportata all'ospedale di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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