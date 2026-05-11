Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle caos e traffico

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, si sono verificati due incidenti lungo il raccordo Perugia-Bettolle. All'altezza di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, un'auto si è ribaltata. Alla guida del veicolo c'era una donna, che non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale. Il traffico sulla zona è andato in tilt a causa dell'evento.

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Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle.All'altezza di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, un'auto si è ribaltata: alla guida del mezzo una donna che non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata trasportata all'ospedale di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tiltIncidente nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, auto finisce fuori strada sulla scarpataIncidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza dell'uscita di Torricella. Argomenti più discussi: Si ribalta sulla statale, anziano ferito. A Prepo auto a fuoco; Auto divorata dalle fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle; Auto divorata dalle fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle: paura allo svincolo di Prepo; Incidente lungo la Flaminia, scontro fra tre auto. Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, caos e trafficoUn'auto si è ribaltata a Piscile in direzione Ponte San Giovanni, mentre dalla parte opposta è avvenuto un tamponamento fra due veicoli ... perugiatoday.it