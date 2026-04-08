Perugia nuovi cantieri lungo la E45 | i lavori e le modifiche al traffico

A Perugia, lungo la strada E45 nella zona di Balanzano, sono stati avviati nuovi cantieri gestiti dall'Anas. I lavori prevedono la sostituzione dello spartitraffico centrale e dureranno fino al 18 aprile. Durante questo periodo, sono previste modifiche alla viabilità per consentire le operazioni di lavoro e garantire la sicurezza degli utenti. La circolazione potrebbe subire variazioni in alcune fasce orarie o tratti specifici dell'arteria.

Nuovi cantieri Anas lungo la E45. Lavori a Perugia, nella zona di Balanzano, fino al 18 aprile per la sostituzione dello spartitraffico centrale. Gli interventi, spiega una nota, “prevedono la demolizione del vecchio spartitraffico centrale e la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Perugia, lavori Metrobus: nuova ordinanza, le modifiche al traffico Terni, traffico e cantieri disagi senza tregua: code anche il giorno dopo Pasquetta lungo la E45Anche i giorni successivi alle feste la situazione del traffico dovuto ai lavori in provincia di Terni non è migliorata. Temi più discussi: Terni, traffico e cantieri disagi senza tregua: code anche il giorno dopo Pasquetta lungo la E45; Autostrada Perugia-Bettolle, stop ai lavori ma solo per pochi giorni: ecco cosa succede dopo Pasqua; Perugia lavori a Ponte San Giovanni | proroghe ai cantieri per la realizzazione della pista ciclabile. Perugia, per i cantieri del Metrobus si lavora anche di notte. Corsa per rispettare i tempiPERUGIA - I tempi dettati dal Pnrr sono stringenti e per rispettare la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per completare il Metrobus, scatta una proroga sugli orari dei cantieri, che diventano ... ilmessaggero.it Cantieri a Perugia: sensi unici, restringimenti e orari straordinari per i lavori del Brt. Ancora prorogheNuova fase di lavori e modifiche alla viabilità in diverse zone della città in relazione ai cantieri del Bus rapid transit. Il Comune ha infatti disposto una serie di ordinanze che interesseranno vari ... corrieredellumbria.it Rotonda Quattrotorri, 90mila veicoli al giorno: Perugia e Corciano chiedono intervento urgente. Le due amministrazioni comunali hanno fatto martedì il punto sullo studio che ha analizzato i flussi di traffico. Ferdinandi e Pierotti: «Serve soluzione rapida e condi - facebook.com facebook H. 16:40 Rosario - Vespri - #Santa #Messa in collegamento con la Chiesa Santa Giuliana - Scuola di lingue estere dell'esercito - Perugia x.com