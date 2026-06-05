Racconto di una notte è una delle serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende di Mahir e Canfeza collezionano in media quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Molto presto, la nota dizi turca sarà vittima di un importante cambio di programmazione che siamo sicuri non farà felici ai fans. Scendendo nei dettagli, lo sceneggiato non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire da lunedì 15 giugno per permettere la messa in onda di Tutto per la mia famiglia, una nuova serie tv turca. Per questo motivo, Racconto di una notte andrà in onda solo di sabato e di domenica con un doppio appuntamento pomeridiano e serale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte cancellato nel daytime di Canale 5: ecco da quando e perché

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Racconto di una notte cancellato su Canale 5: ecco quando e perchéUna puntata della serie turca “Racconto di una notte” trasmessa di domenica sera su Canale 5 è stata cancellata.

Temi più discussi: Racconto di una notte: anticipazioni 30 maggio; Mahir finisce sotto i ferri: le anticipazioni delle prossime puntate di Racconto di una notte; Racconto di una notte: anticipazioni 31 maggio; Racconto di una notte: anticipazioni 4 giugno.

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