Racconto di una notte ha debuttato nelle scorse settimane sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Canfeza e Mahir non stanno ottenendo risultati brillanti, tanto da portare i piani alti di Mediaset a prendere una decisione. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende che la dizi turca sbarcherà nel daytime pomeridiano di Canale 5. Da lunedì 18 maggio, Racconto di una notte prenderà il posto de La forza di una donna, che andrà in onda con l'ultima puntata domenica 17 maggio. Mahiar e Canfeza sono pronti a stupire il pubblico italiano in uno slot del palinsesto dove ha ottenuto grandissimo successo Bahar, la cui storia si concluderà il 22 maggio in prima serata con un appuntamento speciale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte sbarca nel daytime di Canale 5: ecco da quando

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