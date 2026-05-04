Racconto di una notte cancellato su Canale 5 | ecco quando e perché

Una puntata della serie turca “Racconto di una notte” trasmessa di domenica sera su Canale 5 è stata cancellata. La serie, che narra le vicende di Mahir e Canfeza, sta ottenendo un ascolto di circa 2 milioni di spettatori in Italia. La decisione di interrompere la messa in onda della puntata non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali. La programmazione della fiction è stata quindi modificata senza ulteriori dettagli pubblici.

Racconto di una notte è la nuova dizi turca della domenica sera di Canale 5. La storia di Mahir e Canfeza sta catturando quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la dizi turca. Secondo quanto riportato da , Racconto di una notte non andrà in onda domenica 17 maggio per lasciare spazio alla finale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show verrà trasmesso eccezionalmente di domenica sera per evitare lo scontro diretto con l'Eurovision song contest, la manifestazione canora più importante in Europa. Racconto di una notte andrà in onda di sabato 16 maggio, prendendo il posto di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda il 17 maggio per evitare lo scontro con l'Eurovision Song Contest dove per l'Italia scenderà in gara Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Racconto di una notte cancellato su Canale 5: ecco quando e perché The Sumerians Were Not The First Civilization! So Who Ruled Egypt History For Sleep Notizie correlate Leggi anche: Uomini e Donne cancellato su Canale 5: ecco quando e perché Racconto di una notte: quante puntate, durata e quando finisce la serie turca su Canale 5Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 3 maggio; Racconto di una notte: anticipazioni 10 maggio; Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni 26 aprile: la verità sulle nozze di Canfeza; Racconto di una notte, la trama della puntata del 26 aprile. Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 10 maggio 2026Le trame degli episodi di Racconto di una Notte in onda in prima serata, su Canale 5, domenica 10 maggio 2026. Ecco cosa succederà ... davidemaggio.it Racconto di una notte, trama del 10/05: Canfeza di nuovo nelle grinfie di SelimSevde vorrà che le nozze tra Mahir e Sila vengano celebrate quanto prima, per non avere niente a che fare con Sureyya. Dopo essere stato contattato proprio da Sevde, il padre Cabir minaccerà di fare d ... it.blastingnews.com La Garibaldina Marsala alla Trinacria Cup 2026, il racconto di un papà #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Mi spiace non ti vada di rispondermi e non so a quale tipo di dibattito tu ti riferisca, ma è bizzarro che io faccia un tweet su Infantino,sul racconto dei media sull'inchiesta e sull'esultanza Lega rispetto agli scudetti Juve e tu mi risponda citando il Napoli dell'anno x.com