C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 5 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Canfeza ed Ezra sono state portate da Kursat a casa di Selim e lui sarà convinto di avere finalmente il controllo sulla ragazza. Alla madre Kursat ha però confessato che in realtà sta pianificando la sua vendetta contro Boris e Selim. Selim farà visita a Mahir mentre sarà ricoverato in ospedale e non avrà cambiato idea su Canfeza, infatti vuole convolare a nozze con lei il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 5 giugno 2026: Mahir riceve la visita di Selim, Canfeza ha paura

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RACCONTO DI UNA NOTTE Anticipazioni 5-7 Giugno: Mahir Distrutto da Canfeza, Orhan Confessa Tutto!

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Mediaset’in 2026’da ald??? Türk dizileri: • Tutto Per La Mia Famiglia (Karde?lerim) • Atto d’Infedeltà (Dünyayla Benim Aramda) • Far Away (Uzak ?ehir) • Be My Sunshine (Ada Masal?) • L’Erede (Halef Köklerin Ça?r?s?) • Racconto di una Notte (Bir Gece Masal?) x.com

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