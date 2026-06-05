Racconto di una notte anticipazioni 5 giugno 2026 | Mahir riceve la visita di Selim Canfeza ha paura
Il 5 giugno 2026, nella soap opera turca Racconto di una notte, Mahir riceve la visita di Selim. Nel frattempo, Canfeza manifesta timori riguardo alla presenza di altri personaggi. La puntata, trasmessa alle 16 su Canale 5, ha suscitato l’attenzione del pubblico. La trama si concentra sui rapporti tra i personaggi e le reazioni alle visite inaspettate. La serie continua a essere seguita con interesse dagli spettatori.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 5 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Canfeza ed Ezra sono state portate da Kursat a casa di Selim e lui sarà convinto di avere finalmente il controllo sulla ragazza. Alla madre Kursat ha però confessato che in realtà sta pianificando la sua vendetta contro Boris e Selim. Selim farà visita a Mahir mentre sarà ricoverato in ospedale e non avrà cambiato idea su Canfeza, infatti vuole convolare a nozze con lei il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
RACCONTO DI UNA NOTTE Anticipazioni 5-7 Giugno: Mahir Distrutto da Canfeza, Orhan Confessa Tutto!
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Mediaset’in 2026’da ald??? Türk dizileri: • Tutto Per La Mia Famiglia (Karde?lerim) • Atto d’Infedeltà (Dünyayla Benim Aramda) • Far Away (Uzak ?ehir) • Be My Sunshine (Ada Masal?) • L’Erede (Halef Köklerin Ça?r?s?) • Racconto di una Notte (Bir Gece Masal?) x.com
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