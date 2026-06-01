Durante la puntata di oggi, Canfeza e Mahir festeggiano, mentre Kursat avvisa Canfeza di fare attenzione. La soap turca, trasmessa alle 16 su Canale 5, ha suscitato grande attenzione tra il pubblico, con i protagonisti coinvolti in momenti di festa e tensione. La scena si svolge in una notte cruciale, con i personaggi che affrontano avvertimenti e incontri significativi. La narrazione si concentra su questi eventi, senza ulteriori dettagli sui risvolti successivi.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 1 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Sila è riuscita a mandare a Mustafa la posizione del luogo in cui si trova con Selim. Lui si è precipitato da lei e ha scoperto che Kemal non è il padre del figlio che aspetta. Mustafà si è infuriato non appena ha scoperto che il bambino è stato concepito con un uomo sposato, l'insegnante di lingue della ragazza. Manca poco al matrimonio tra Canfeza e Mahir, intanto i festeggiamenti prima del lieto evento proseguiranno con la notte dell'hennè. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 1 giugno 2026: Canfeza e Mahir festeggiano, Kursat la mette in guardia

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RACCONTO DI UNA NOTTE, anticipazioni al 5 giugno: Canfeza LASCIA Mahir, lui resta ferito da Savas

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