Racconto di una Notte anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026 | Canfeza abbandona Mahir all’altare
© US Mediaset Matrimonio con imprevisto in arrivo a Racconto di una Notte. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Canfeza Kilimci abbandona il suo amato Mahir Yilmaz all’altare e scappa via con il padre Kursat. Un’azione che la ragazza compie per salvare Sila Haro?lu, nelle mani di Selim Allame, e far scampare lo stesso Mahir dalle grinfie del dispotico nonno Cabir. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45, il sabato alle 14.15 e la domenica alle 14.30 e in prime time. Le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
RACCONTO DI UNA NOTTE, Anticipazioni al 29 maggio: Selim RAPISCE Sila, Mahir RITROVA Canfeza
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