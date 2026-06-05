Racconti d’estate – Il cinema in piazza | al via la rassegna a Lipari
Dal 19 giugno al 15 luglio 2026, a Lipari si svolge “Racconti d’estate – Il cinema in piazza”, una rassegna di cinema all’aperto. La manifestazione propone film italiani e stranieri di autore, con incontri e dibattiti dal vivo con registi e attori contemporanei. La rassegna è organizzata e promossa da giovani, offrendo un programma che include proiezioni e momenti di confronto.
Il meglio del cinema d’autore italiano e straniero, con incontri e dibattiti dal vivo con registi e attori della scena contemporanea, torna a Lipari dal 19 giugno al 15 luglio 2026 con “Racconti d’estate – Il cinema in piazza”, la rassegna di cinema all’aperto ideata e promossa dai giovani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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