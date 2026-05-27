Torna Arena Cep | TuttAPPosto apre la rassegna cinematografica ospite Roberto Lipari

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna cinematografica “Arena Cep” torna nelle serate del 4, 5, 8 e 9 giugno, finanziata dalla Siae nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” e organizzata con il supporto dell’associazione Wilder. L'apertura sarà affidata a “TuttAPPosto”, con la proiezione del film, e ospite speciale sarà Roberto Lipari. La rassegna si svolge all'aperto e prevede spettacoli serali.

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Torna “Arena Ceo” nelle serate del 4, 5, 8 e 9 giugno; la rassegna cinematografica serale, finanziata dalla Siae nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” e organizzata col supporto dell’associazione Wilder. Saranno proiettati quattro film nell’atrio esterno dell’Istituto comprensivo Giuliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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