Torna Arena Cep | TuttAPPosto apre la rassegna cinematografica ospite Roberto Lipari
La rassegna cinematografica “Arena Cep” torna nelle serate del 4, 5, 8 e 9 giugno, finanziata dalla Siae nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” e organizzata con il supporto dell’associazione Wilder. L'apertura sarà affidata a “TuttAPPosto”, con la proiezione del film, e ospite speciale sarà Roberto Lipari. La rassegna si svolge all'aperto e prevede spettacoli serali.
Torna “Arena Ceo” nelle serate del 4, 5, 8 e 9 giugno; la rassegna cinematografica serale, finanziata dalla Siae nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” e organizzata col supporto dell’associazione Wilder. Saranno proiettati quattro film nell’atrio esterno dell’Istituto comprensivo Giuliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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