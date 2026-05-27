Torna Arena Cep | TuttAPPosto apre la rassegna cinematografica ospite Roberto Lipari

Notizia in breve

La rassegna cinematografica “Arena Cep” torna nelle serate del 4, 5, 8 e 9 giugno, finanziata dalla Siae nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” e organizzata con il supporto dell’associazione Wilder. L'apertura sarà affidata a “TuttAPPosto”, con la proiezione del film, e ospite speciale sarà Roberto Lipari. La rassegna si svolge all'aperto e prevede spettacoli serali.