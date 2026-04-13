Il 26 aprile, in piazza a Monreale, si terrà un evento legato a un festival che utilizza il cinema per affrontare temi legati al dolore. La città, a un anno dalla tragedia che ha colpito la comunità e l’intera regione, si prepara a ricordare le vittime attraverso iniziative culturali e momenti di riflessione pubblica. La manifestazione coinvolge anche il comico e attore, noto per il suo lavoro nel panorama televisivo e teatrale.

Monreale si ferma a riflettere. A un anno dalla strage che ha sconvolto la città e l’intera Sicilia, la comunità monrealese sceglie la strada della cultura e dell’impegno civile per tenere viva la memoria delle vittime. Il prossimo 26 aprile alle ore 19:30, in Piazza Guglielmo II, andrà in scena “POV – Violenza ora parlo IO!”, il Festival del Cortometraggio sulla Violenza promosso dall’Arcidiocesi di Monreale e dalla Città di Monreale nell’ambito del Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra le giovani generazioni. Il cuore della serata saranno i cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole del Comune di Monreale: lavori nati in classe, pensati e girati dai ragazzi stessi, capaci di trasformare il dolore collettivo in racconto, testimonianza, denuncia.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Roberto Lipari a Monreale il 26 aprile: in piazza per il festival che trasforma il dolore in cinema

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