Questo non è il tuo salotto la rivolta contro Dua Lipa che blocca Palermo per le nozze Il contratto che tappa la bocca ai residenti | cosa non possono fare

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Palermo si sono verificati disordini legati alle restrizioni per le nozze di una cantante e un attore. La protesta, con volantini e slogan in italiano e inglese, si è concentrata nel centro della città. I residenti si sono opposti alle misure restrittive, che limitano alcune loro libertà, e hanno espresso il loro dissenso contro quanto definito come un’imposizione. La situazione ha portato a blocchi e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine.

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Monta la protesta nel centro di Palermo con volantini sui muri, slogan in italiano e inglese e residenti pronti a farsi sentire contro le restrizioni imposte per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. I due festeggiano il loro matrimonio tra Palazzo Gangi e la Galleria d’arte moderna nel cuore di Palermo. Inevitabile il cordone di sicurezza che ha trasformato di fatto la piazza Croce dei Vespri in un fortino blindato. Una decisione che non è piaciuta a chi vive in zona, tanto da scatenare proteste sempre più simili a quelle veneziane contro l’arrivo di Jeff Bezos. I volantini contro Dua Lipa. Nella notte sono comparsi decine di manifesti tappezzati su muri e saracinesche, con scritte in italiano e inglese: «La nostra piazza non è il tuo salotto», «Palermo non è in affitto», «Palermo non è per i ricchi», «Libertà di movimento». 🔗 Leggi su Open.online

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