nozze dua lipa palermo in rivolta per le strade bloccate

Le strade di Palermo sono state bloccate a causa delle celebrazioni per le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini che si sono radunati per esprimere il loro disappunto. L’evento ha causato disagi alla circolazione e ha portato a proteste lungo le vie principali della città. La situazione si è protratta per diverse ore, con le strade rimaste chiuse al traffico durante il festeggiamento.

Se un anno fa Venezia protestava per le nozze dei Bezos, quest'anno tocca a Palermo sbattere i piedi per quelle di Dua Lipa e Callum Turner Oggi è il grande giorno:Dua Lipa e Callum Turner iniziano i festeggiamenti a Palermo. I due hanno scelto il capoluogo siciliano dopo che si sono sposati a Londra lo scorso 31 maggio. Due giorni fa la coppia è arrivata in città e attualmente alloggia aVillia Igiea. Da oggi ogni strada è blindata, alcuni commercianti si sono sentiti costretti a chiudere i negozi e alcuni residenti stanno facendo fatica a rientrare nelle proprie abitazioni.‘Palermo is not a rent’,è questo lo striscione che i cittadini stanno appendendo lungo la città, sorpresi e delusi dal fatto che tutto si sia piegato alla coppia e che una parte del capoluogo sia stata bloccata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Dua Lipa, Palermo in rivolta per il matrimonio del secolo

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Dua Lipa e Callum Turner che si allenano a Palermo reddit

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