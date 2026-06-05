In aeroporto a Fiumicino, una discussione tra due uomini è degenerata in un acceso confronto verbale. Un politico di Fratelli d’Italia ha commentato la scena con un'osservazione che ha suscitato reazioni. La discussione ha coinvolto anche altri presenti, portando a un momento di tensione nella zona di attesa. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine o conseguenze legali. La vicenda si è svolta senza ulteriori sviluppi pubblici.

La tensione è esplosa nella sala d’attesa dell’aeroporto di Fiumicino, dove una discussione nata da alcuni gesti d’affetto tra due uomini si è rapidamente trasformata in un acceso confronto verbale. Protagonisti dell’episodio una coppia gay e un noto esponente politico di Fratelli d’Italia, presente nello scalo romano in attesa di un volo. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato durante una videochiamata. I due uomini si sarebbero lasciati andare a baci e carezze, un comportamento che non sarebbe passato inosservato a un altro passeggero presente nell’area. Da lì sarebbero partite alcune osservazioni che hanno dato origine a uno scontro sempre più acceso, con accuse reciproche e toni che si sono progressivamente inaspriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Queste cose fatele a casa vostra“. Politico di Fratelli d’Italia attacca una coppia gay: caos in aeroporto

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