Un senatore di Fratelli d’Italia ha rimproverato una coppia gay che si stava baciando in pubblico nella lounge di una compagnia aerea. L’uomo ha detto loro di fare le effusioni a casa. L’incidente si è verificato mentre il senatore si trovava nella sala d’attesa, e ha avuto un acceso diverbio con i due giovani. La scena è avvenuta in un aeroporto.

Mentre si trovava nella lounge di Ita, il senatore triestino ha avuto un acceso diverbio con una coppia gay, la quale, in videochiamata con alcuni amici, si stava scambiando qualche effusione amorosa Attimi di tensioni all’aeroporto diFiumicino. Mentre si trovava nella lounge di Ita, il senatore triestino di Fratelli d’ItaliaRoberto Meniaha avutoun acceso diverbio con unacoppia gay, la quale, in videochiamata con alcuni amici, si stava scambiando qualcheeffusione amorosa. Gesto che d’affetto che ha terribilmenteinfastiditol’onorevole, che è intervenuto gridando loro: “Basta, questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete,le effusioni fatevele a casa vostra, non qui“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiumicino, Menia (FdI) sgrida una coppia gay che si bacia in pubblico: ‘Le effusioni fatele a casa vostra’

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