Questa è la nostra Palestina non la vostra…!!

di Samir Al-Qaryouti Cinquantanove anni fa, a quest’ora, mi trovavo nella città di Zarqa, in Giordania. Nel cielo sfrecciavano caccia militari da un po’ di tempo, senza che ne conoscessimo l’identità. Era la guerra del 5 giugno, ovvero l’aggressione israeliana contro Giordania, Egitto e Siria, e l’occupazione — da parte di un esercito incline a uccidere i bambini — del resto della Palestina, di una parte dell’Egitto e delle alture del Golan in Siria. La fonte di tutte le notizie era Israele oppure la radio Sawt al-Arab (La Voce degli Arabi), con i comunicati infuocati di Ahmed Said che abbatteva dieci aerei israeliani al minuto, mentre i rottami degli aerei egiziani e siriani coprivano le basi aeree dei tre paesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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