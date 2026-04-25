Bucci contestato nella piazza del 25 aprile il centrodestra chiede rispetto | È questa la vostra libertà?

Questa mattina, in occasione della cerimonia per il 25 aprile in piazza Matteotti, il presidente della Regione Liguria ha ricevuto fischi e contestazioni mentre prendeva la parola. La protesta si è verificata davanti a un pubblico presente in piazza, in concomitanza con l’evento ufficiale dedicato alla Festa della Liberazione. Il centrodestra ha poi chiesto rispetto, commentando la situazione con un messaggio pubblico.

Questa mattina, durante la cerimonia istituzionale per il 25 aprile in piazza Matteotti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato fischiato e contestato durante il suo intervento per la festa della liberazione. Alcuni membri del centrodestra che hanno invece applaudito il.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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