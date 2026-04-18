Stupro di gruppo e spaccio lo striscione di Difendi Cesena | È questa la vostra integrazione?

Un caso di violenza sessuale coinvolge due episodi distinti, uno di gruppo e uno singolo, avvenuti recentemente. Sono emersi anche sospetti riguardo a un video, presumibilmente girato con gli smartphone dei presunti responsabili. Nel frattempo, un gruppo chiamato

Roma, 18 apr – Prima la violenza sessuale – si parla di due episodi, uno singolo l’altro di gruppo – e un possibile video girato con gli stessi smartphone dei componenti del branco. Poi, in seguito alla denuncia della vittima, una giovane ragazza straniera residente a Cesena, le denunce a carico di sette italiani di seconda generazione. Come riporta Il Resto del Carlino sono tutti tra la maggiore età e i venticinque anni, di origine africana e asiatica. Le perquisizioni delle Forze dell’Ordine. L’episodio risalirebbe a inizio mese. Ma, come se non bastasse il ributtante caso di violenza carnale, in seguito alle perquisizioni effettuate dalle Forze dell’Ordine il quadro si è fatto ancora più complicato.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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