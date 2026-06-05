Una ragazzina ha denunciato un uomo di 71 anni, accusandolo di averla molestata in ascensore. La ragazza ha richiesto un risarcimento di 50.000 euro. Le accuse di violenza sessuale sono state portate davanti al collegio del tribunale di Pesaro, dove si sta svolgendo il processo. Entrambe le parti sono state ascoltate nel procedimento giudiziario, che prosegue con le udienze.

PESARO Due accuse di violenza sessuale, storie che finiscono davanti al collegio del tribunale di Pesaro ed entrano nel vivo del dibattimento. Ieri mattina, prima il caso di un 71enne pesarese accusato di atti sessuali. L’uomo avrebbe offerto aiuto in un momento di difficoltà a una giovane, ma poi se ne sarebbe approfittato. Un contesto complicato in cui l’uomo avrebbe ospitato la ragazza, una 25enne di origine straniera e in difficoltà economica in un appartamento di cui aveva la disponibilità a Pesaro. Ma ad accusare il 71enne è in particolare una familiare della ragazza, una minorenne, che era venuta in visita alla parente e sarebbe stata molestata in ascensore nonostante i suoi rifiuti all’approccio dell’uomo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Quell?uomo mi ha molestata in ascensore». Pesaro, ragazzina accusa 71enne e chiede 50mila euro

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