Mi ha molestata 20 anni fa | Ruby Rose accusa Katy Perry scoppia il caso sui social

Recentemente, sui social è esploso un caso che coinvolge due celebrità: una cantante americana è stata accusata da una donna di averla molestata vent'anni fa. La donna ha condiviso la sua testimonianza pubblicamente, causando una crescente attenzione online. La cantante non ha ancora commentato le accuse, mentre la vicenda ha attirato molti commenti e discussioni tra gli utenti. La notizia si inserisce in un periodo di attenzione crescente su temi legati alla tutela e alle accuse di molestia.

In questi giorni di felicità ritrovata accanto al nuovo partner Justin Trudeau, come dimostrano le foto dal Coachella, un fulmine a ciel sereno ha colpito Katy Perry: l’attrice e modella australiana Ruby Rose ha infatti lanciato pubblicamente una grave accusa di molestia sessuale nei confronti della cantante, raccontando un episodio che risale a quasi vent’anni fa. La rivelazione è arrivata attraverso Threads, il social network di Meta. Rispondendo a un post su Katy Perry al Coachella, Ruby Rose ha scritto senza giri di parole: “ Katy Perry mi ha aggredita sessualmente al nightclub Spice Market di Melbourne, chi se ne frega di quello che pensa lei “.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Mi ha molestata 20 anni fa”: Ruby Rose accusa Katy Perry, scoppia il caso sui social Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, i portavoce della cantante replicano: "Tutto falso"L'attrice è intervenuta sui social per condividere un attacco alla star della musica parlando di un presunto incidente avvenuto in Australia. Katy Perry risponde a Ruby Rose: “Sono menzogne pericoloseLe accuse di violenza sessuale mosse da Ruby Rose nei confronti di Katy Perry hanno innescato una reazione immediata da parte del team della... Pop Music. Katy Perry è stata accusata di violenza sessuale dall’attrice Ruby Rose: «Avevo solo poco più di 20 anni. Ora ne ho 40. Ci sono voluti quasi due decenni per dirlo pubblicamente. Anche se sono immensamente grata di essere arrivata fin qui e di av - facebook.com facebook Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, i portavoce della cantante replicano: "Tutto falso" x.com