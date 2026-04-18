Un video pubblicato su TikTok ha portato alla luce una presunta molestia subita in un hotel di Milano. L’autrice del messaggio è un’ex Miss Italia, che ha condiviso di essere stata avvicinata da un uomo che avrebbe molestato durante un soggiorno nella città. Nel messaggio, invita le altre ragazze a prestare attenzione e a segnalare eventuali comportamenti sospetti.

Milano, 18 aprile 2026 – Il racconto arriva tramite un video su Tik Tok e il messaggio è forte e chiaro. Francesca Bergesio, ex Miss Italia (alla finale recitò un monologo contro la violenza sulle donne) piemontese e figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, ha denunciato di aver subito attenzioni fastidiose da parte di un uomo sconosciuto mentre era in un hotel a Milano per lavoro. L'episodio - come ha spiegato Bergesio che ha vinto il titolo di donna più bella d’Italia nel 2023 - è avvenuto mercoledì sera. Quel giorno, fuori dall'albergo (un cinque stelle del capoluogo lombardo), la ragazza ha notato un uomo in giacca e cravatta che si è sporto dal finestrino di un taxi, in cui era appena salito, fissandola con insistenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ex Miss Italia Francesca Bergesio: “Un uomo mi ha molestata in hotel a Milano, ragazze state attente”

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