Quattordici anni fa la frana | demolito il masso caduto dal Monte Cucca

Notizia in breve

Quattordici anni dopo la caduta, il masso che si era staccato dal Monte Cucca è stato demolito. L’operazione è stata comunicata dall’amministrazione comunale di Terracina tramite un post sui social media. La demolizione è stata eseguita per motivi di sicurezza. La notizia è stata confermata ufficialmente dal Comune, senza ulteriori dettagli sull’intervento.