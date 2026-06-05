Quattordici anni fa la frana | demolito il masso caduto dal Monte Cucca
Quattordici anni dopo la caduta, il masso che si era staccato dal Monte Cucca è stato demolito. L’operazione è stata comunicata dall’amministrazione comunale di Terracina tramite un post sui social media. La demolizione è stata eseguita per motivi di sicurezza. La notizia è stata confermata ufficialmente dal Comune, senza ulteriori dettagli sull’intervento.
È stato demolito il masso caduto dal Monte Cucca. A darne notizia l’amministrazione comunale di Terracina attraverso un post sui suoi canali social. Come si ricorda la frana è avvenuta nel settembre 2012 e aveva portato all'interruzione del collegamento ferroviario Terracina - Priverno Fossanova. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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