Frana sul Monte Cucca dopo quasi 14 anni al via i lavori Poi il ripristino della linea Priverno-Terracina

Da latinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono iniziati i lavori di mitigazione del rischio di caduta massi sul versante ovest del Monte Cucca, a Terracina, dopo quasi 14 anni dalla frana. Gli interventi sono iniziati questa mattina, martedì 26 maggio, nella località La Fiora. Contestualmente, sono stati avviati anche i lavori di ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina. Le operazioni di intervento sono state avviate ufficialmente dopo un lungo periodo di attesa.

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Ci siamo. Dopo quasi 14 anni al via i lavori dopo la frana sul Monte Cucca, a Terracina. Gli interventi “di mitigazione del rischio da caduta massi lungo il versante ovest del Monte Cucca, in località La Fiora” sono iniziati nella mattina di oggi, martedì 26 maggio, un passaggio fondamentale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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