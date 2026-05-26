Frana sul Monte Cucca dopo quasi 14 anni al via i lavori Poi il ripristino della linea Priverno-Terracina

Notizia in breve

Oggi sono iniziati i lavori di mitigazione del rischio di caduta massi sul versante ovest del Monte Cucca, a Terracina, dopo quasi 14 anni dalla frana. Gli interventi sono iniziati questa mattina, martedì 26 maggio, nella località La Fiora. Contestualmente, sono stati avviati anche i lavori di ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina. Le operazioni di intervento sono state avviate ufficialmente dopo un lungo periodo di attesa.