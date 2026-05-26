Sono iniziati questa mattina i lavori di mitigazione del rischio da caduta massi lungo il versante ovest del Monte Cucca, nella località La Fiora, nel territorio comunale di Terracina. Le operazioni riguardano la ferrovia che collega Terracina e Priverno. Le attività prevedono interventi di messa in sicurezza e rafforzamento del versante. La fase di lavoro si svolge nelle zone interessate dalla linea ferroviaria. Non sono stati segnalati ritardi o interruzioni del servizio ferroviario durante le operazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono iniziati questa mattina, in località La Fiora, nel territorio comunale di Terracina, i lavori di mitigazione del rischio da caduta massi lungo il versante ovest del Monte Cucca. L’intervento ha un valore complessivo di 10 milioni di euro, finanziati dalla Regione Lazio attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L’obiettivo è mettere in sicurezza un’area considerata vulnerabile e proteggere le infrastrutture sottostanti. Protezione per strada e ferrovia. La messa in sicurezza riguarda un versante che sovrasta la Strada Statale 699 dell’Abbazia di Fossanova e la linea ferroviaria Priverno-Terracina, interrotta dal settembre 2012 dopo il crollo di massi di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ferrovia Terracina-Priverno, iniziati oggi i lavori presso Monte Cucca

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