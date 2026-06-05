Quarto Slam per Errani e Vavassori | il segreto del successo è l’amicizia e la voglia di vincere Prossimo obiettivo | Wimbledon

Errani e Vavassori hanno vinto il loro quarto torneo del Grand Slam insieme. La coppia ha battuto gli avversari in due set, confermando la loro compattezza in campo. Durante la partita, si sono sostenuti con entusiasmo e hanno mostrato grande intesa. Il loro prossimo obiettivo è partecipare a Wimbledon. La vittoria segna un altro traguardo importante nella loro collaborazione.

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