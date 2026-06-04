LIVE Roland Garros | Errani e Vavassori in campo per la finale del misto

Errani e Vavassori sono in campo per la finale del torneo di doppio misto a Roland Garros. Nel pomeriggio si svolgeranno anche le semifinali femminili, che determineranno le due giocatrici che si sfideranno nella finale successiva. La partita di doppio misto si gioca nel pomeriggio, mentre le semifinali femminili sono previste alle 15. La giornata prosegue con le fasi decisive del torneo su diverse discipline.

Maja Chwalinska (24 anni) e Diana Shnaider (22 anni), due giovanissime che questo pomeriggio si contenderanno un posto nella finale del Roland Garros dopo aver superato rispettivamente Anna Kalinskaya e nientemeno che la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in un match dalle ripercussioni enormi. La polacca a 19 anni aveva sfiorato il ritiro per problemi psicologici, ansia, quasi non voleva più giocare a tennis, la russa invece ha una borsa in cui ripone le racchette con ricamato "Lady Di" ed è la quarta giocatrice nella storia ad infliggere un 6-0 in uno Slam nel terzo set alla n.1 del mondo (non capitava dal 2006, ci riuscì Maria Sharapova contro l'attuale direttrice del Roland Garros Amelie Mauresmo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Roland Garros Final Preview: Errani/Vavassori vs King/Dabrowski Tactical Breakdown & Prediction

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