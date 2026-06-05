Quaranta milioni per l’erede di Leao | il Milan avvisa la Roma
Il Milan ha richiesto 40 milioni di euro come compenso per l’erede di Leao, avvisando la Roma. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni tra le due società, mentre il club milanese continua a muoversi sul mercato nonostante le recenti turbolenze tecniche e dirigenziali. La cifra rappresenta una richiesta ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulla trattativa in corso. La disputa riguarda un possibile trasferimento o diritto economico legato all’attaccante.
Conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League, la stagione del Milan ha avuto come corollario un repulisti totale a livello tecnico (Allegri), e dirigenziale (Furlani, Moncada e Tare). Un vero e proprio ribaltone che rischia di far accumulare esiziali ritardi in sede di calciomercato. Nonostante stia vivendo un periodo d’interregno, sulle scrivanie del club milanista è arrivato anche il dossier di Crysencio Summerville. Secondo Team Talk ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per l’esterno olandese, valutato 40 milioni di euro dal West Ham e obiettivo anche di Gian Piero Gasperini per la sua Roma. Un quiz veloce ma insidioso... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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