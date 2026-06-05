Conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League, la stagione del Milan ha avuto come corollario un repulisti totale a livello tecnico (Allegri), e dirigenziale (Furlani, Moncada e Tare). Un vero e proprio ribaltone che rischia di far accumulare esiziali ritardi in sede di calciomercato. Nonostante stia vivendo un periodo d’interregno, sulle scrivanie del club milanista è arrivato anche il dossier di Crysencio Summerville. Secondo Team Talk ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per l’esterno olandese, valutato 40 milioni di euro dal West Ham e obiettivo anche di Gian Piero Gasperini per la sua Roma. Un quiz veloce ma insidioso... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Quaranta milioni per l’erede di Leao: il Milan avvisa la Roma

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