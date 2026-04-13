Il Milan si prepara a cercare un sostituto per Rafael Leao, il cui trasferimento potrebbe concretizzarsi in estate a una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Tra i nomi valutati dal club, è stato individuato Marcus Rashford come possibile opzione per occupare il ruolo di esterno sinistro. La squadra sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, valutando eventuali mosse in vista della prossima sessione di mercato.

Con Rafael Leao sempre più vicino a una possibile separazione in estate (prezzo intorno ai 50 milioni), il Milan ha individuato in Marcus Rashford il profilo perfetto per sostituire il talento portoghese sulla fascia sinistra. L’inglese, attualmente in prestito al Barcellona dal Manchester United, sta vivendo una stagione positiva in Spagna: nella Liga 20252026 ha messo insieme 6 gol e 8 assist, a cui si aggiungono 5 reti e 4 assist in Champions League. Dribbling, controllo di palla, tiro potente e capacità di giocare anche da centravanti lo rendono un attaccante completo, con un’esperienza internazionale di alto livello che potrebbe rappresentare un upgrade in termini di versatilità rispetto a Leao.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: l’erede ideale di Leao

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LEAO VERSO LA CESSIONE IN ESTATE Il futuro di Rafael Leao al Milan è tutt'altro che certo, anzi la sensazione è che, se dovesse arrivare un'offerta che soddisferà sia il club che il giocatore, in estate il portoghese potrebbe chiudere la sua esperienza in - facebook.com facebook

Per quello che è il periodo storico che sta passando il #Milan in questi anni, mister #Allegri dovrebbe rappresentare un punto dal quale partire, non un allenatore da lasciar partire. x.com