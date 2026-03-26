Le recenti notizie riguardano possibili trasferimenti nel settore offensivo delle squadre di Milano. Si parla di un possibile addio di Leao e Thuram, con il Milan che potrebbe ricevere circa 40 milioni di euro per l’erede. La prossima estate potrebbe portare cambiamenti significativi, mentre le squadre italiane monitorano attentamente il mercato per un giocatore chiamato Santiago Castro.

Si preannunciano movimenti importanti nel reparto offensivo delle due milanesi in vista della prossima estate Il mirino delle grandi d’Italia su Santiago Castro. C’è la fila per il giovane attaccante del Bologna, ambito da diverse squadre in vista del prossimo mercato estivo. Santiago Castro, gioiello del Bologna (Ansa) – Calciomercato.it L’argentino classe 2004 è la stella del Bologna allenato da Italiano e già l’anno scorso si era messo in evidenza a suon di gol. Castro sta confermando anche in questa stagione tutte le sue potenzialità, attirando inevitabilmente l’interesse delle big tra Italia ed estero. Il Bologna lo scorso settembre ha chiuso le porte del ricchi club dell’ Arabia Saudita per il giocatore, rinnovandogli qualche mese più tardi il contratto fino al 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Leao e Thuram verso l’addio? Milan contro Inter, 40 milioni per l’erede

Articoli correlati

Inter, 40 milioni per chiudere Bisseck: l’erede dalla Serie ABisseck si è finalmente conquistato un ruolo da protagonista nell’Inter di Chivu, in fuga Scudetto visto il distacco di 8 e 9 punti da Milan e Napoli.

Inter, 40 milioni per l’erede di Calhanoglu: nome a sorpresa dalla TurchiaA disposizione di Chivu per Firenze, Hakan Calhanoglu è uno dei big che potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo.

Approfondimenti e contenuti su Leao e Thuram verso l'addio Milan...

Temi più discussi: I digiuni di Pulisic e Thuram e la marcia trionfale di DDR; Bordocam Lazio-Milan su DAZN, la rabbia di Leao verso Pulisic e il dialogo con Allegri: Gioca sempre da solo e nessuno dice niente; Shevchenko svela cosa c'è dietro le difficoltà di Leao, e sul campionato: Il Milan metterà pressione all'Inter; Cosa fare coi casi al fanta: Orsolini, Skorupski, Lautaro, Thuram, Leao, Pulisic, Vardy e la porta del Parma.

Consigli fantacalcio 30^ giornata: De Ketelaere, Orsolini, Diao, Kean, Lautaro, Calha, K. Thuram e Leao: chi gioca e chi noConsigli fantacalcio 30 giornata - Semaforo verde e via al prossimo 30° turno di Serie A. Consultate i nostri consigli fantacalcio ... fantamaster.it

Leao all'Inter e Thuram al Milan? Quelli che potevano giocare il derby dall'altra parte, poi...Nel secolo scorso era sicuramente peggio, in termini di percezione popolare: quando qualche giocatore passava da una sponda all'altra della stessa città, o si era verificato anche solo qualche ... gazzetta.it

#Milan, si cambia tutto: #Allegri pensa al cambio modulo contro il #Napoli. Cosa può succedere a #Leao x.com

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Leao è volato in Portogallo per sottoporsi ad una visita specialistica Tutte le ultime sul recupero del 10 rossonero - facebook.com facebook