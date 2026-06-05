Nel 2026, la lunghezza ideale degli shorts rimane un punto di discussione tra i produttori di abbigliamento. Non ci sono ancora linee guida ufficiali, ma le tendenze indicano preferenze variabili tra modelli più corti e quelli che arrivano a metà coscia. Le aziende stanno sperimentando diverse misure per rispondere alle richieste del mercato e alle normative sui capi di abbigliamento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Chiamiamola la Grande Divisione degli Shorts: nelle ultime estati, i pantaloncini da uomo sono riusciti in qualche modo a diventare contemporaneamente sia più corti sia più lunghi. Da una parte ci sono gli orli che lasciano scoperta la coscia, resi impossibili da ignorare da Paul Mescal, Pharrell e, davvero, da troppi altri personaggi famosi per elencarli tutti qui. Dall’altra, ci sono i modelli più morbidi e sotto il ginocchio, come quelli visti su Justin Bieber, sulle passerelle di Lemaire e addosso ai ragazzi più cool in giro per la città. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quanto dovrebbero essere lunghi (o corti) i tuoi shorts nel 2026?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Clothes Too Big Too Tight Too Long Too Short 15 Easy Closet Saving Fixes

Notizie e thread social correlati

In cerca di idee per un cambio look? Ecco tutti i tagli corti, medi e lunghi proposti dai saloni per la Primavera-Estate 2026 da cui trarre ispirazionePer la Primavera-Estate 2026, i saloni di bellezza propongono una vasta gamma di tagli di capelli, dai corti ai lunghi, per soddisfare ogni...

Met Gala 2026, cosa dovrebbero (e non dovrebbero) indossare gli uominiIn vista del Met Gala 2026, si discutono le possibili scelte di abbigliamento degli uomini che parteciperanno alla celebre serata.