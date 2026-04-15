Per la Primavera-Estate 2026, i saloni di bellezza propongono una vasta gamma di tagli di capelli, dai corti ai lunghi, per soddisfare ogni preferenza. Le nuove tendenze includono tagli più sfilati, scalature leggere e pettinature più morbide, ideali per affrontare la stagione calda. Sono disponibili anche varianti di tagli medi e lunghi, pensate per valorizzare diversi tipi di capelli e stili personali.

In cerca di tagli di capelli per la Primavera 2026? E chi non lo è. Sarà la stagione, con quella ventata di novità che si porta sempre dietro, sarà che la voglia di vedersi diverse a volte prende il sopravvento, certo è che in questo periodo dell’anno è spesso difficile resistere alla tentazione di un nuovo hair look. Tagli capelli: obiettivo personalizzazione. Che si tratti di una rivoluzione radicale o di una minima variazione sul tema rispetto a quanto indossato finora, certo è che a primavera tutte finiscono sotto le forbici del proprio hair stylist di fiducia. tagkli e colori di capelli sono se pre più realizzati su misura, in modo da adattarsi perfettamente a chi li indosserà (Franck Prevost, Courtesy Press Office).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In cerca di idee per un cambio look? Ecco tutti i tagli corti, medi e lunghi proposti dai saloni per la Primavera-Estate 2026 da cui trarre ispirazione

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