Flavio Cobolli prosegue la propria dirompente cavalcata al Roland Garros, dove ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 4 del mondo in pectore) ed è riuscito a qualificarsi alle semifinali: prossimo appuntamento venerdì 5 giugno, quando scenderà in campo per disputare il derby contro chi la spunterà tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il tennista italiano è entrato virtualmente nella top-10 del ranking ATP e ora vuole sognare in grande, alla sua prima apparizione tra i migliori quattro in uno Slam. Dopo aver perso la finale del torneo ATP 500 di Monaco contro lo statunitense Ben Shelton e aver ceduto contro il tedesco... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la semifinale al Roland Garros? A un soffio dal montepremi milionario

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