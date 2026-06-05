Due tennisti italiani si contenderanno una finale Slam per la prima volta nella storia, con l'incontro programmato non prima delle 19. La semifinale si svolge al Roland Garros, dove i giocatori hanno raggiunto questa fase grazie ai loro risultati recenti. Il montepremi in palio è molto elevato, con cifre che aumentano in caso di vittoria e finale raggiunta. I premi per i turni precedenti sono stati distribuiti, e la finale promette di portare un premio ancora più consistente.

Per la prima volta nella storia, due italiani si affronteranno in una semifinale Slam: appuntamento non prima delle ore 19.00 di venerdì 5 giugno per l’imperdibile confronto tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros, chi riuscirà ad approdare all’atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi contro il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il ceco Jakub Mensik? Da una parte il numero 10 virtuale del ranking ATP, dall’altra un uomo partito addirittura dalla 104ma piazza e resosi protagonista di una cavalcata. I due azzurri si sono affrontati per due volte sul circuito maggiore e il bilancio è in perfetta parità (1-1): il 25enne ligure ebbe la meglio agli ottavi di finale nel torneo ATP 250 di Umago nel 2023, mentre il 24enne romano si impose lo scorso anno al secondo turno del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - Quanti soldi guadagnano Cobolli e Arnaldi al Roland Garros? Gli scenari con la finale e la vittoria: montepremi sontuoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quanti soldi guadagnano Errani/Vavassori con la vittoria al Roland Garros? Montepremi misto da dividereSara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros 2026, ottenendo il quarto Slam in coppia dopo US Open 2024 e...

Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la semifinale al Roland Garros? A un soffio dal montepremi milionarioFlavio Cobolli ha raggiunto la semifinale al Roland Garros, avvicinandosi a un montepremi di oltre un milione di euro.

Temi più discussi: Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la semifinale al Roland Garros? A un soffio dal montepremi milionario; Cobolli e Arnaldi sognano la finale, quanto vale centrare questo traguardo? Cifre e Montrepremi; Arnaldi, Berrettini, Cobolli: ecco quanto vale l’impresa al Roland Garros per il patrimonio dei tre tennisti azzurri; Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi si giocano oltre 15 milioni di euro.

Quanti soldi guadagnano Cobolli e Arnaldi al Roland Garros? Gli scenari con la finale e la vittoria: montepremi sontuosoPer la prima volta nella storia, due italiani si affronteranno in una semifinale Slam: appuntamento non prima delle ore 19.00 di venerdì 5 giugno per ... oasport.it

Il Roland Garros sostiene le chiamate umane nonostante la polemica su Ruud reddit

Roland Garros, piovono soldi per Cobolli, Arnaldi e Berrettini: quanto hanno guadagnato e quanto possono incassareIl Roland Garros 2026 mette sul piatto un montepremi record da 61,723 milioni di euro. Berrettini lascia Parigi con 470mila euro, mentre Cobolli e Arnaldi sono già sicuri di incassarne 750mila. E chi ... affaritaliani.it