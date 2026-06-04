Quanti soldi guadagnano Errani Vavassori con la vittoria al Roland Garros? Montepremi misto da dividere

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros 2026, ottenendo il quarto Slam in coppia dopo US Open 2024 e 2025 e il successo dello scorso anno a Parigi. Il montepremi complessivo del torneo di doppio misto viene diviso tra i vincitori, ma l'importo esatto non è stato specificato. La vittoria rappresenta un risultato importante per entrambi i giocatori, che hanno centrato un’altra affermazione in uno dei tornei del Grand Slam.

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros 2026, conquistando così in coppia il quarto Slam dopo la doppia apoteosi agli US Open (2024-2025) e l’affermazione dello scorso anno nella capitale francese. I tennisti italiani si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata sulla terra rossa di Parigi e sono riusciti ad alzare il trofeo, travolgendo la coppia franco-tedesca SiegemundRoger-Vasselin con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4 nell’atto conclusivo. Il risultato ha una grande rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi hanno guadagnato Sara Errani e Andrea Vavassori vincendo il doppio misto al Roland Garros? Il montepremi ammonta a 122. 🔗 Leggi su Oasport.it

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