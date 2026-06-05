Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno in semifinale al Roland Garros 2026, prevista sul Court Philippe Chatrier alle ore 19. La loro partita determinerà quante posizioni potranno guadagnare nel ranking ATP, a seconda dell’esito. Entrambi i tennisti stanno cercando di avanzare verso la finale del torneo del Grand Slam. La sfida rappresenta un’occasione importante per migliorare la propria classifica. La partita sarà trasmessa in diretta e seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2026: l’appuntamento sul Court Philippe Chatrier è per non prima delle ore 19.00 di venerdì 5 giugno, in precedenza si giocherà il confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il ceco Jakub Mensik. Chi riuscirà a spuntarla nel derby italiano e a proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi? Chi avrà la possibilità di disputare l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione e inseguire la gloria imperitura? Flavio Cobolli ha guadagnato quattro posizioni ed è virtualmente numero 10 al mondo con 3.040 punti: se dovesse qualificarsi alla finale volerebbe a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quante posizioni possono guadagnare Cobolli e Arnaldi andando in finale al Roland Garros: che scalata nel ranking ATP!

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