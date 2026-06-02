Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Nel ranking ATP di doppio, hanno guadagnato posizioni grazie ai risultati ottenuti, anche se il numero esatto di posizioni salite non è stato specificato. La coppia ha la possibilità di migliorare ulteriormente la loro posizione in caso di avanzamento nelle fasi successive del torneo.

Con grinta e determinazione, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono imposti nei quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. I due azzurri hanno sconfitto la coppia formata dal ceco Petr Nouza e dall’austriaco Neil Oberleitner col punteggio di 6-7 (7) 6-1 7-6 (12). Un epilogo lottattissimo al super tie-break che ha sorriso ai due azzurri. Ci sono chiaramente delle conseguenze anche in classifica mondiale di questo risultato. Grazie al raggiungimento delle semifinali i due azzurri sono attualmente al n.8 (Vavassori) e n.9 (Bolelli) del ranking ATP. C’è una discrepanza di punteggi tra i due tennisti nostrani dal momento che il piemontese nell’annata ha disputato alcune partite anche con altri partner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quante posizioni guadagnano Bolelli/Vavassori nel ranking ATP di doppio e dove possono arrivare al Roland Garros

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