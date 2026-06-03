Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno questa sera sul Philippe Chatrier per il quarto di finale del Roland Garros 2026. In caso di vittoria, entrambi potrebbero migliorare le proprie posizioni nel ranking ATP, con un incremento che varia a seconda dei punti conquistati e delle posizioni attuali. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambi, che potrebbero guadagnare diverse posizioni in classifica ATP, ma i numeri precisi dipenderanno dall’esito e dai punti attuali.

Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi scenderanno in campo stasera sul Philippe Chatrier per disputare l’ultimo quarto di finale del Roland Garros 2026. Una sfida del tutto inedita a livello di circuito maggiore tra il trentenne romano ed il 25enne ligure, che si presentavano ai nastri di partenza del torneo parigino fuori dalla top100 mondiale. La classifica non rispecchiava chiaramente il valore di questi due giocatori, capaci in passato di raggiungere rispettivamente il 6° ed il 30° posto come best ranking ma frenati nell’ultimo anno da vari problemi fisici. Le quattro partite vinte nella capitale francese consentiranno a entrambi di effettuare un balzo enorme in graduatoria, ma il passaggio in semifinale rappresenterebbe un upgrade ancor più impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quante posizioni possono guadagnare Berrettini e Arnaldi nel ranking ATP: il derby vale un altro balzo astronomico

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