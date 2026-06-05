F1 oggi in tv GP Monaco 2026 | orari prove libere streaming programma Sky e TV8

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi la Formula 1 torna in TV con il Gran Premio di Monaco 2026. Sono previsti gli orari delle prove libere, disponibili in streaming e sui canali Sky e TV8. Dopo la conclusione del GP del Canada a Montreal, si passa alla prossima gara sul circuito di Montecarlo. La programmazione include sessioni di prove e qualifiche, con dettagli su orari e modalità di visione.

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Andata in archivio anche la quinta tappa della stagione, ovvero il Gran Premio del Canada sul tracciato di Montreal, è tempo di pensare alla tappa di Montecarlo. La F1, infatti, ci proporrà il Gran Premio di Monaco e venerdì 5 giugno si darà il via alle danze con le prime due sessioni di prove libere. Saranno prove molto importanti per andare a definire l’assetto su uno dei circuiti più complicati e tecnici del calendario iridato. La pista cittadina del Principato metterà a dura prova le abilità dei piloti, chiamati a trovare la quadra con estrema rapidità per migliorare con costanza la propria prestazione e massimizzarla. La Ferrari, da questo punto di vista, andrà a caccia della prima vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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